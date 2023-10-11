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Категория
IT и Телеком
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В Украине разработали рацию, сигнал которой не может заглушить враг (ФОТО)

В Украине создали рацию Himera
В Украине создали рацию Himera, которую не глушат вражеские средства РЭБ. Фото: t.me/zedigital

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, работающую под вражеским РЭБом, – россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать их.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera ", - отметил Федоров.

По его словам, это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации расшифровать его. Разработка удерживает заряд до 4 дней.

Фото 2 — В Украине разработали рацию, сигнал которой не может заглушить враг (ФОТО)

Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Управлять радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.

Фото 3 — В Украине разработали рацию, сигнал которой не может заглушить враг (ФОТО)

"Уверен, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта", - подчеркнул Федоров.

Он пообещал, что дальше будет еще больше технологий и инноваций, которые будут спасать жизнь наших военных.

Ранее украинские разработчики создали инновационный защитный плащ от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага.

Автор:
Светлана Манько