В Украине создали антидроновое ружье против "мавиков" (ВИДЕО)

Украинский производитель Piranha Tech создал и выпустил антидроновое ружье, которое перехватывает контроль над Mavic3.

Об этом в среду, 30 августа, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.

Он протестировал разработку вместе с командой Brave1. Министр отметил, что россияне активно используют Mavic3 для разведки и атаки на позиции Cил обороны Украины.

"На видео — проверяю антидроновое ружье от украинского производителя Piranha Tech. Благодаря ему посадил один из самых популярных коптеров — Mavic 3. Продолжаем делать все, чтобы эффективно противодействовать вражеским дронам и сохранять жизнь наших воинов", — рассказал Федоров.

Напомним, что параллельно в рамках проекта "Армия дронов" продолжается обучение операторов БПЛА.

Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.