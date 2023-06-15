Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)

В рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс по обучению операторов БПЛА. Его пройдут 10 тысяч будущих пилотов.

Об этом сообщил 15 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

За первый этап курс также прошли 10 тысяч операторов, впрочем на этот раз заметны некоторые отличия.

"Если до этого мы в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы. FPV – быстрые и маневренные, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы типа украинского Аиста и польского FlyEye также демонстрируют замечательные результаты — уничтожают оккупантов на всех участках фронта". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

По новой программе, 7600 операторов будут учиться управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще – 2 тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

Курс обучения предполагает, что боец может выбрать одну из 26 частных школ. Обучение полностью оплачивает проект "Армия дронов".

В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. В марте сообщалось, что их количество возросло до трех.

Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.