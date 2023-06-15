АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Образование
Дата публикации

Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)

дроны, операторы БПЛА
Будущий оператор БПЛА во время обучения в рамках проекта "Армия дронов". Фото: Telegram Федорова

В рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс по обучению операторов БПЛА. Его пройдут 10 тысяч будущих пилотов.

Об этом сообщил 15 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Фото 2 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 3 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 4 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 5 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 6 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 7 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 8 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)
Фото 9 — Обучение операторов БПЛА: в рамках проекта "Армия дронов" стартовал второй курс подготовки (ФОТО)

За первый этап курс также прошли 10 тысяч операторов, впрочем на этот раз заметны некоторые отличия.

"Если до этого мы в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы. FPV – быстрые и маневренные, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы типа украинского Аиста и польского FlyEye также демонстрируют замечательные результаты — уничтожают оккупантов на всех участках фронта".

Министр цифровой трансформации Украины
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

По новой программе, 7600 операторов будут учиться управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще – 2 тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

Курс обучения предполагает, что боец может выбрать одну из 26 частных школ. Обучение полностью оплачивает проект "Армия дронов".

В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. В марте сообщалось, что их количество возросло до трех.

Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.

Автор:
Вита Молодан