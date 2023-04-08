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В приложении "Дія" запустили игру, позволяющую почувствовать себя оператором дрона: как присоединиться (ВИДЕО)
В “Дії” появилась игра “Армия дронов”. Игроку необходимо остановить окупантов, укравших стиральные машины и унитазы. Также в игре есть возможность задонатить на "Армию дронов".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Запустили новую игру в "Дії". Попробуйте себя в роли оператора дрона. Ваша задача — не дать оккупантам сбежать с украденными стиральными машинами и унитазами", - отметил Федоров.
Он добавил, что также в игре можно задонатить на "Армию дронов".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Пока вы уничтожаете вражеские танки виртуально, благодаря вашим донатам наши военные уничтожают врага в реальном времени. Больше донатов - больше реальных беспилотников на передовую", - подчеркнул Федоров.
Отметим, новую игру Минцифры разработали вместе с украинской компанией iLogos.
Отметим, что проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.
Сейчас в Украине сформировали первые в мире три ударные роты БПЛА, которые усилят возможности ВСУ и помогут сохранять жизнь военных на передовой.