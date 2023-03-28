В Україні сформували перші три ударні роти безпілотників

В Україні сформували перші у світі три ударні роти БПЛА, які посилять можливості ЗСУ та допоможуть зберігати життя військових на передовій. Бійці вже завершили навчання та укомплектовані всім необхідним.

"Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, військовим передали пікапи​, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники - українського виробництва, а обладнання для ударних рот Армії дронів було придбано благодійниками.

Завдання безпілотників - виконувати розвідувальні та ударні місії. Вони наводитимуть на ціль артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Також військовослужбовці отримали пікапи. Міністр зазначає, що вони знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених.

"Все це — наша конкурентна перевага над росіянами", - резюмував він.

Нагадаємо, 27 січня на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. Проект "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.