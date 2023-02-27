"Лютий донат": українці за три доби зібрали понад 5 млн грн на дрони-розвідники

Українці за перші три доби благодійного проєкту "Лютий донат" пожертвували понад 5,4 млн грн на дрони-розвідники для ЗСУ. Про це йдеться на сайті НБУ.

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Нацбанк оголосив про спільну з UNITED24 та "ПриватБанком" ініціативу 24 лютого. Вона має на меті зібрати гроші на безпілотні комплекси "Чаклун” і триватиме до 5 березня.

За 300 грн донату можна взяти участь у розіграші 24 призів: монет та банкнот з підписами президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука та Голови НБУ Андрія Пишного.

Людина, яка пожертвує найбільшу суму, гарантовано отримає набір пам’ятних монет "Державні символи України". Якщо буде кілька однакових найбільших донатів, набір розіграють серед учасників, які їх надіслали.

Нагадаємо, що Нацбанк не вперше запускає проєкти, повʼязані протидії російській агресії. До роковин початку повномасштабної війни в Україні регулятор випустив банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", яка має виразний дизайн, виконаний вертикально.