Нацбанк випустив банкноту до річниці повномасштабної війни: як вона виглядає (ФОТО)

Національний банк випустив пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!", присвячену роковинам початку повномасштабної війни в Україні. Ця банкнота унікальна, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Банкнота номіналом 20 гривень вводиться в обіг з 23 лютого.

Зазначається, що вона є законним платіжним засобом, але її тираж – обмежений. Він становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності.

Придбати пам’ятну банкноту з 24 лютого можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня - в банках-дистриб'юторах.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі розміщено текст українською і англійською мовами: "24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу".

На зворотному боці - стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку.

Такий дизайн банкноти створив заслужений художник України Володимир Таран.

Нагадаємо, дві українські пам’ятні монети номіналом 5 і 10 грн увійшли в десятку найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Монети здобули перемогу в номінаціях "Найхудожніша монета року" та "Найкраща монета про сучасну подію" відповідно.