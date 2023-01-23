Дві українські пам’ятні монети увійшли до десятки найкращих монет світу

Дві українські пам’ятні монети номіналом 5 і 10 грнм увійшли до десятки найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Монети здобули перемогу в номінаціях "Найхудожніша монета року" та "Найкраща монета про сучасну подію" відповідно.

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Про це 23 січня повідомила пресслужба Національного банку України.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу, її презентували до 30-річчя Незалежності України. На монеті зображені поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК. Ескіз монети створив український художник Олег Шупляк. Скульптором став Володимир Атаманчук, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівники Банкнотно-монетного двору НБУ).

Срібна монета номіналом 10 гривень "25 років Конституції України" присвячена 25-річчю прийняття Конституції Україн.

"Композиція на монеті відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті на монеті уособлюють народ України", — описують монету в Нацбанку та додають, що автором ескізу є київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив працівник Банкнотно-монетного двору НБУ Юрій Лук’янов.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.

Нагадаємо, раніше ввів у обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Михаїлу - архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий.