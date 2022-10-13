НБУ випустить сувенірну монету, присвячену Соломії Крушельницькій

Національний банк України з 19 жовтня вводить в обіг сувенірну монету номіналом 2 гривні, присвячену українській оперній та камерній співачці (лірико-драматичне сопрано) Соломії Крушельницькій (1872-1952), повідомляється на сайті регулятора.

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На аверсі монети зображено Крушельницьку в сценічному образі Аїди, обабіч від якої стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом, на реверсі - портрет співачки на зеркальному тлі, праворуч від якого – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері “Мадам Баттерфляй”.

“Незабутня”, “неперевершена”, “неповторна”, “єдина у світі”, “найпрекрасніша й найчарівніша Баттерфляй” – так називали її музичні критики. Соломія Крушельницька виконувала різнопланові сопранові партії, зокрема з опер Ріхарда Вагнера, Ріхарда Штрауса, Джакомо Пуччіні, створила понад 60 оперних партій, які мали великий вплив на розвиток світового вокального мистецтва; блискуче виконувала українські народні пісні, популяризувала українську музику", - вказують в НБУ.

Монета має діаметр 31 мм та масу 12,8 грама, виготовлена з нейзильберу та випущена тиражем 30 тисяч штук. Художником виступила Олена Горбатовська, скульпторами - Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук.

Монету випущено на виконання плану заходів, розробленого Міністерством культури та інформаційної політики й Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти з нагоди 150-річчя з дня народження оперної діви.

Крім того, з цієї нагоди Львівський національний академічний театр опери та балету імені Крушельницької підготував низку заходів до цього ювілею, а Мінкульт створив сайт про життя співачки – krushelnytska.mkip.gov.ua.