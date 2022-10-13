НБУ выпустит сувенирную монету, посвященную Соломии Крушельницкой

Национальный банк Украины с 19 октября вводит в обращение сувенирную монету номиналом 2 гривны, посвященную украинской оперной и камерной певице (лирико-драматическое сопрано) Соломии Крушельницкой (1872-1952), сообщается на сайте регулятора.

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На аверсе монеты изображена Крушельницкая в сценическом образе Аиды, по обе стороны которой - стилизованные кулисы, украшенные декоративным орнаментом, на реверсе - портрет певицы на зеркальном фоне, справа от которого – стилизованное крыло бабочки, символизирующее один из самых известных образов певице в опере "Мадам Баттерфляй"..

"Незабываемая", "непревзойденная", "неповторимая", "единственная в мире", "самая прекрасная и обаятельная Баттерфляй" - так называли ее музыкальные критики. Соломия Крушельницкая исполняла разноплановые сопрановые партии, в частности из опер Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса, Джакомо Пуччини, создала более 60 оперных партий, которые оказали большое влияние на развитие мирового вокального искусства; блестяще исполняла украинские народные песни, популяризировала украинскую музыку", - указывают в НБУ.

Монета имеет диаметр 31 мм и массу 12,8 грамма, изготовлена из нейзильбера и выпущена тиражом 30 тысяч штук. Художником выступила Елена Горбатовская, скульпторами – Анатолий Демьяненко и Владимир Атаманчук.

Монета выпущена во исполнение плана мероприятий, разработанного Министерством культуры и информационной политики и Государственного агентства по искусствам и художественному образованию к 150-летию со дня рождения оперной дивы.

Кроме того, Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Крушельницкой подготовил ряд мероприятий к этому юбилею, а Минкульт создал сайт о жизни певицы – krushelnytska.mkip.gov.ua.