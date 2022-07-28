НБУ выпустил монету в честь дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Норвегии

Национальный банк Украины с 28 июля ввел в обращение памятную монету, посвященную киевской княжне Елизавете, старшей дочери Ярослава Мудрого. Как сообщается на сайте регулятора, она имеет номинал 2 гривны.

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НБУ напоминает, что в 1044 году Елизавета стала женой норвежского короля Гаральда Сурового, который во время своего первого посещения Киева влюбился в княжну и, снискав славу и сокровища, вернулся впоследствии за ней.

"Основные источники, содержащие сведения об Елизавете, – исландские королевские саги, западные хроники и стихи самого Гаральда, которые он сочинял в честь дочери Ярослава", - говорится в описании монеты.

При этом в Нацбанке поддерживают версию о том, что Елизавета Ярославна после гибели Гаральда в ходе битвы в 1066 году успела выйти замуж во второй раз, а именно уже за короля Дании Свена II Эстридссена.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый герб Украины на зеркальном фоне, в центре – орнамент с вплетенным трезубцем, украшающий железный топор с инкрустацией, датированный X–XIII веками, справа и слева – стилизованные орнаменты, характерные для средневековых Скандинации и Киевской Руси, которые подчеркивают тесные отношения и контакты между государственными образованиями в эпоху средневековья.

На реверсе же изображен стилизованный образ Елизаветы Ярославны на фоне декоративного фриза, выполненного в стилистике скандинавской резьбы по дереву и камню, со сценами, иллюстрирующими военные и поэтические таланты ее мужа Гаральда Сурового; а также размещена надпись "Королева Норвегии и Дании", выполненная шрифтом, подражающим древнему скандинавскому руническому письму.

Художниками выступили Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, скульптором – Владимир Атаманчук. Монета имеет массу 12,8 г и диаметр 31 миллиметр. Ее выпустили тиражом 30 тысяч штук.

Напомним также, что с 18 июля НБУ ввел в обращение монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.

После этого Нацбанк выпустил целый ряд монет, посвященных силовым структурам Украины, а также 5- и 10-гривневые монеты, посвященные песне "Ой у лузі червона калина".