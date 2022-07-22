НБУ выпустил монету в честь Сил спецопераций

Национальный банк Украины с 22 июля ввел в обращение памятную монету, посвященную Силам специальных операций Вооруженных сил Украины. Как сообщается на сайте регулятора, она имеет номинал 10 гривен.

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Как указывают в НБУ, в ССО входят части спецназначения и подразделения информационно-психологических спецопераций, "комплектуемые высококвалифицированными специалистами, способными выполнять сложные, опасные, иногда политически чувствительные операции" в сферах разведки, защиты жизни граждан и объектов госсобственности за пределами Украины, борьбы с незаконным оборотом оружия, терроризмом и пиратством, организации и поддержания действий движения сопротивления, безопасности морского судоходства и международного военного сотрудничества.

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне размещена эмблема указанного рода войск с лозунгом "Иду на вы". По мнению авторов, в современных реалиях он стал символом победы, мужества и благородства воинов, готовых защищать Родину. Справа от эмблемы расположен малый герб Украины (трезубец).

На реверсе же изображена символическая композиция, где на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил спецопераций.

Художниками выступили Андрей Ермоленко и Ольга Коваленко, скульпторами – Анатолий Демяненко и Владимир Демьяненко. Монета изготовлена из сплава на основе цинка, она имеет диаметр 30 миллиметров и массу 12,4 грамма. Всего таких монет выпущено 1 миллион штук.

Напомним, что 14 июля НБУ ввел памятную 10-гривневую монету, посвященную Военно-морским силам ВСУ, а с 18 июля - 5- и 10-гривневые монеты посвящены песне "Ой у лузі червона калина".

Перед этим НБУ выпустил монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.