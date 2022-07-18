НБУ выпустил монеты, посвященные песне "Ой у лузі червона калина"

Национальный банк Украины 18 июля представил и ввел в обращение памятные монеты, посвященные украинской песне "Ой у лузі червона калина". Как говорится в сообщении финрегулятора, представили их заместитель главы НБУ Алексей Шабан и заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины Николай Балан.

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"Песня после вероломного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии", - отмечают в Нацбанке, добавляя, что эту музыкальную композицию в ходе презентации монет исполнили представители образцово-показательного оркестра ВСУ.

По словам Шабана, во время войны "Ой у лузі червона калина" стала украинским символом несокрушимости и гимном мужественного противостояния врагу, к тому же стала широко известна за пределами Украины.

"Как и сотни лет назад, суть этой песни остается актуальной и сейчас – борьба с московскими властями за независимость Украины. Поэтому в знак глубокого уважения и благодарности к украинским защитникам, а также стремясь увековечить в денежных знаках историческую борьбу украинцев за независимость, мы с гордостью вводим в обращение эти новые памятные монеты", – отметил он.

Памятные монеты "Ой у лузі червона калина" продолжают новую серию "Бессмертная моя Украина". Их дизайн разработал киевский художник Дмитрий Кривонос, скульпторами выступили Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

На аверсе монет в центре размещена стилизованная символическая композиция, на которой изображены защитники Украины разных поколений: казак, сечевой стрелок и современный воин ВСУ, которые поднимают калину – опоэтизированный символ Украины, крона которой на монетах отражает ее государственные границы. На реверсе монет в центре изображена ветка с листом и ягодой калины.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Ее масса составляет 16,5 грамма, диаметр – 35 мм, тираж – до 250 тысяч штук, в том числе до 75 тысяч в 2022 году в сувенирной упаковке.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки – "пруф". Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, диаметр монеты – 38,6 мм, тираж – до 5 тысяч штук, в том числе – до 2,5 тысяч в 2022 году.

Приобрести такие монеты можно у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции: на сегодня это Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк.

Напомним также, что неделю назад НБУ выпустил монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.