НБУ випустив монети, присвячені пісні "Ой у лузі червона калина"

Національний банк України 18 липня представив та ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені українській пісні "Ой у лузі червона калина". Як ідеться у повідомленні фінрегулятора, презентували їх заступник голови НБУ Олексій Шабан та заступник головнокомандувача Збройних сил України Микола Балан.

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"Пісня після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою та стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", - зазначають в Нацбанку, додаючи, що цю музичну композицію в ході презентації монет виконали представники Зразково-показового оркестру ЗСУ.

За словами Шабана, під час війни "Ой у лузі червона калина” стала українським символом незламності і гімном мужнього протистояння ворогу, до того ж стала широко відомою за межами України.

"Як і сотні років тому, суть цієї пісні залишається актуальною й нині – боротьба з московською владою за незалежність України. Тому на знак глибокої поваги та вдячності до українських захисників, а також прагнучи увіковічнити в грошових знаках історичну боротьбу українців за незалежність, ми з гордістю вводимо в обіг ці нові пам’ятні монети", – зауважив він.

Пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина" продовжують нову серію "Безсмертна моя Україно". Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривонос, скульпторами виступили Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій зображено захисників України різних поколінь: козака, січового стрільця і сучасного воїна ЗСУ, які підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої на монетах зображає її державні кордони. На реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодома калини.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Її маса становить 16,5 грама, діаметр – 35 мм, тираж – до 250 тисяч штук, у тому числі до 75 тисяч у 2022 році в сувенірній упаковці.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "пруф". Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама, діаметр монети – 38,6 мм, тираж – до 5 тисяч штук, у тому числі – до 2,5 тисячі у 2022 році.

Придбати такі монети можна буде в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: на сьогодні це Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та ПриватБанк.

Нагадаємо також, що тиждень тому НБУ випустив монети "В єдності - сила", присвячені єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці України. Це перші пам'ятні монети, випущені з лютого, тобто початку війни.