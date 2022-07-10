Естонія розпочала продаж монет "Слава Україні"

Банк Естонії розпочав продаж анонсованої раніше монети номіналом 2 євро, присвяченої Україні, кошти від продажу якої буде перераховано Національному банку України. Про це повідомляє сайт естонського центробанку.

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На монеті зображено дівчину як символ ніжності, яка захищає птаха в руці. У дизайні монети також є колос пшениці. Його розробила уродженка Харкова Дар'я Тітова, яка втекла від війни в Україні і навчається в Естонській академії мистецтв.

За словами автора, участь у конкурсі дизайну монети допомогла їй впоратися з почуттям провини за те, що вона "прокидається із сонячним світлом, тоді як багато українців прокидаються від звуку ракет та бомб". За словами Тітової, щоб висловити це почуття, вона й намалювала дівчинку, яка захищає птаха в руці.

Ціна колекційної картки із вбудованою в неї монетою становить 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 таких карток одночасно, а всього в продаж їх надійде 40 тисяч.

Банк Естонії оголосить, скільки саме доходів від продажів пішло НБУ, після того, як стане відома кількість проданих карток і з цієї суми буде віднято податки та вартість забезпечення каналів продажу.

При цьому естонський центробанк заявляє, що готовий випустити додаткову кількість таких карток, якщо попит на них виявиться вищим, ніж очікувалося.

Варто зазначити, що до кінця 2022 року монети в 2 євро з таким особливим дизайном мають піти в широкий обіг. Очікується, що всього буде випущено 2 мільйони таких монет.

Банк Естонії пояснює, що спочатку вирішив випустити обмежену їх кількість у колекційних картках, "щоб якнайшвидше підтримати Україну, яка бореться за свою свободу".