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У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні
У Ватикані випущено спеціальну срібну монету, присвячену Україні, прибуток від продажу якої піде на допомогу нашій країні.
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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
"У 100-й день війни в Україні Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену нашій державі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість кожної монети – 50€.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Весь прибуток від її продажу піде на допомогу нашій країні", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства". Він заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".