Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні

У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні

У Ватикані випущено спеціальну срібну монету, присвячену Україні, прибуток від продажу якої піде на допомогу нашій країні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"У 100-й день війни в Україні Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість кожної монети – 50€.

"Весь прибуток від її продажу піде на допомогу нашій країні", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Фото 2 — У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства". Він заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".

Автор:
Світлана Манько