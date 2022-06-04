У Ватикані випустили срібну монету, присвячену Україні

У Ватикані випущено спеціальну срібну монету, присвячену Україні, прибуток від продажу якої піде на допомогу нашій країні.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"У 100-й день війни в Україні Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість кожної монети – 50€.

"Весь прибуток від її продажу піде на допомогу нашій країні", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства". Він заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".