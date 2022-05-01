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Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "жутким регрессом человечества"
Папа Римский Франциск в воскресном обращении на площади Святого Петра назвал Мариуполь "варварски разбомбленным и разрушенным".
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Издание The Guardian отмечает, что Франциск назвал российскую войну против Украины "жутким регрессом человечества". Он заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".
При этом понтифик в очередной раз призвал создать гуманитарные коридоры для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Напомним, ранее в Ватикане впервые за три года Папа Римский Франциск провел публичную пасхальную мессу.Подписывайтесь на наш Telegram канал