Впервые с начала пандемии "католическую" Пасху встретили в мире с минимумом ограничений

Христиане, празднующие Пасху по григорианскому календарю, впервые с начала пандемии Covid-19 отметили праздник с минимумом карантинных ограничений. К примеру, в Ватикане впервые за три года папа римский Франциск провел публичную пасхальную мессу.

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Также впервые после начала пандемии Иерусалим принимает на пасхальные торжества без ограничений тысячи паломников-католиков. И это при том, что в прошлые годы пандемии пасхальные богослужения проводились почти по всему миру онлайн.

В США празднование Пасхи прошло с некоторыми ограничениями, в том числе с соблюдением социальной дистанции. На Филиппинах традиционную пасхальную церемонию проводили также с соблюдением некоторых мер Covid -19 – с обязательным ношением масок.

Верующие снова смогли собраться на богослужение и на Шри-Ланке, Индонезии, Пакистане и Ираке. Украина стала исключением. Здесь множество католиков и протестантов праздновали Пасху по григорианскому календарю вообще без карантинных ограничений, которые правительство отменило на период войны.

Напомним, что в этом году Пасха по григорианскому календарю приходится на 17 апреля, а по юлианскому (или как его еще называют "православной" Пасхой) - 24 апреля.