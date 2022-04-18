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Вперше з початку пандемії "католицьку" Пасху зустріли у світі з мінімумом обмежень
Християни, що святкують Великдень за григоріанським календарем, вперше з початку пандемії Covid-19 відмітили свято з мінімумом карантинних обмежень. Наприклад, у Ватикані вперше за три роки папа римський Франциск провів публічну великодню месу.
Також вперше після початку пандемії Єрусалим приймає на великодні урочистості без обмежень тисячі паломників-католиків. І це при тому, що у минулі роки пандемії великодні богослужіння проводились майже по всьому світу онлайн.
У США святкування Пасхи пройшло з деякими обмеженнями, зокрема з дотриманням соціальної дистанції. На Філіппінах традиційну великодню церемонію проводили також з дотриманням деяких запобіжних заходів Covid-19 – із обов'язковим носінням масок.
Віряни знову змогли зібратися на богослужіння і на Шрі-Ланці, Індонезії, Пакистані та Іраку. Україна ж стала винятком. Тут безліч католиків і протестантів святкували Великдень за григоріанським календарем взагалі без карантинних обмежень, які уряд скасував на період війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що цього року Великдень за григоріанським календарем припадає на 17 квітня, а за юліанським (або як його ще називають "православною" Пасхою) – 24 квітня.