Вперше з початку пандемії "католицьку" Пасху зустріли у світі з мінімумом обмежень

Християни, що святкують Великдень за григоріанським календарем, вперше з початку пандемії Covid-19 відмітили свято з мінімумом карантинних обмежень. Наприклад, у Ватикані вперше за три роки папа римський Франциск провів публічну великодню месу.

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Також вперше після початку пандемії Єрусалим приймає на великодні урочистості без обмежень тисячі паломників-католиків. І це при тому, що у минулі роки пандемії великодні богослужіння проводились майже по всьому світу онлайн.

У США святкування Пасхи пройшло з деякими обмеженнями, зокрема з дотриманням соціальної дистанції. На Філіппінах традиційну великодню церемонію проводили також з дотриманням деяких запобіжних заходів Covid-19 – із обов'язковим носінням масок.

Віряни знову змогли зібратися на богослужіння і на Шрі-Ланці, Індонезії, Пакистані та Іраку. Україна ж стала винятком. Тут безліч католиків і протестантів святкували Великдень за григоріанським календарем взагалі без карантинних обмежень, які уряд скасував на період війни.

Нагадаємо, що цього року Великдень за григоріанським календарем припадає на 17 квітня, а за юліанським (або як його ще називають "православною" Пасхою) – 24 квітня.