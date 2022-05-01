Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства"

Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра назвав Маріуполь "варварськи розбомбленим та зруйнованим".

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Франциск назвав російську війну проти України "жахливим регресом людства". Він заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".

При цьому понтифік вкотре закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей, які опинилися у пастці на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше у Ватикані вперше за три роки Папа Римський Франциск провів публічну великодню месу.