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В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине

В Ватикане выпущена специальная серебряная монета, посвященная Украине, прибыль от продажи которой пойдет на помощь нашей стране.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"В 100-й день войны в Украине Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную нашему государству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость каждой такой монеты – 50€.

"Вся прибыль от ее продажи пойдет на помощь нашей стране", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Фото 2 — В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине

Напомним, Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "жутким регрессом человечества". Он заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".

Автор:
Светлана Манько