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В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине
В Ватикане выпущена специальная серебряная монета, посвященная Украине, прибыль от продажи которой пойдет на помощь нашей стране.
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Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
"В 100-й день войны в Украине Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную нашему государству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость каждой такой монеты – 50€.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вся прибыль от ее продажи пойдет на помощь нашей стране", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "жутким регрессом человечества". Он заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".