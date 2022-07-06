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Білий дім випустив колекційну монету Russian warship, go f...k yourself, присвячену острову Зміїний
Сувенірна крамниця Білого дому випустила колекційну монету на вшанування опору України російському військовому вторгненню на острові Зміїний.
Як зазначено на відповідній сторінці сайту, це буде вже 34-та монета, представлена в колекції "Історичні моменти", яку випускає адміністрація американського президента.
Вартість сувеніру становитиме 100 доларів, при цьому вказано, що доставка в Україну та країни НАТО безкоштовна. Заявляється, що 20% усіх прибутків від продажу монети буде спрямовано безпосередньо нужденним українським жінкам і дітям.
"Острів Зміїний отримав широкий розголос через аудіозапис, на якому російський крейсер "Москва" наказує українським солдатам здаватися і отримує відповідь "російський військовий корабель, іди до біса!". Відповідь стала вірусною, оскільки багато хто вважав, що солдати були вбиті в бою. Пізніше з'ясувалося, що цивільне пошуково-рятувальне судно, яке намагалося евакуювати солдатів, також було захоплене разом із солдатами острова Зміїний", - йдеться в описі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вказано, що 24 березня судно "Сапфір" і 19 українських цивільних моряків були звільнені Росією в рамках обміну полоненими. Зазначимо при цьому, що про повернення самого "Сапфіру" українська сторона повідомила лише 8 квітня.
Нагадаємо, що сам ракетний крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморского флоту, був підбитий внаслідок українських ракетних ударів та затонув 13 квітня. Буквально за день до цього в Україні ввели в обіг присвячені йому поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...!", які набули феноменальної популярності, були миттєво розпродані і отримали велику колекційну цінність.
В свою чергу, острів Зміїний 30 червня був залишений російськими окупантами після багатоденних обстрілів з українскього боку.