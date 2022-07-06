Білий дім випустив колекційну монету Russian warship, go f...k yourself, присвячену острову Зміїний

Сувенірна крамниця Білого дому випустила колекційну монету на вшанування опору України російському військовому вторгненню на острові Зміїний.

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Як зазначено на відповідній сторінці сайту, це буде вже 34-та монета, представлена ​​в колекції "Історичні моменти", яку випускає адміністрація американського президента.

Вартість сувеніру становитиме 100 доларів, при цьому вказано, що доставка в Україну та країни НАТО безкоштовна. Заявляється, що 20% усіх прибутків від продажу монети буде спрямовано безпосередньо нужденним українським жінкам і дітям.

"Острів Зміїний отримав широкий розголос через аудіозапис, на якому російський крейсер "Москва" наказує українським солдатам здаватися і отримує відповідь "російський військовий корабель, іди до біса!". Відповідь стала вірусною, оскільки багато хто вважав, що солдати були вбиті в бою. Пізніше з'ясувалося, що цивільне пошуково-рятувальне судно, яке намагалося евакуювати солдатів, також було захоплене разом із солдатами острова Зміїний", - йдеться в описі.

Вказано, що 24 березня судно "Сапфір" і 19 українських цивільних моряків були звільнені Росією в рамках обміну полоненими. Зазначимо при цьому, що про повернення самого "Сапфіру" українська сторона повідомила лише 8 квітня.

Нагадаємо, що сам ракетний крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморского флоту, був підбитий внаслідок українських ракетних ударів та затонув 13 квітня. Буквально за день до цього в Україні ввели в обіг присвячені йому поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...!", які набули феноменальної популярності, були миттєво розпродані і отримали велику колекційну цінність.

В свою чергу, острів Зміїний 30 червня був залишений російськими окупантами після багатоденних обстрілів з українскього боку.