Як ЗСУ вибили росіян зі Зміїного острова? Версія британської розвідки

Окупанти, швидше за все, спішно залишили острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря через ізоляцію гарнізону. Його вразливість для ударів ЗСУ постійно зростала, завдяки злагодженій роботі українських військових.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії із посиланням на свою розвідку.

У відомстві наголошують, що твердження Міноборони РФ про те, що нібито російські військові залишили Зміїний як "жест доброї волі", не відповідає дійсності.

"ЗСУ за останні кілька тижнів завдали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет і ударів безпілотниками. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагалися поповнити запаси на острові", - розповіли у Міноборони Великобританії.

У відповідний момент ЗСУ завдали кілька ударів по острову, після чого окупанти втекли зі Зміїного. Острів був захоплений Росією в перші дні повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Збройні сили України незабаром вирушать на острів Зміїний, який 30 червня було звільнено від російських окупантів, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією. Тепер Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.