ЗСУ біля Зміїного збили ворожий гелікоптер Ка-52

Біля острова Зміїний на Одещині Збройні сили України 30 червня збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Біля острова Зміїний ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Думаю, як жест доброї волі, він вирушив до крейсера "Москва", - розповів парламентарій.

Також цю інформацію підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Під час звільнення острова, крім усього іншого "заліза", був знищений і ворожий вертоліт. Спасибі ЗСУ!" - йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний. Незабаром Збройні сили України вирушать на Зміїний, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.

Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.