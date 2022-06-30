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ВСУ вскоре отправятся на освобожденный остров Змеиный, - Генштаб
Вооруженные силы Украины вскоре отправятся на остров Змеиный, который 30 июня был освобожден от российских оккупантов, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
По его словам, в планах украинских защитников - установить непосредственный физический контроль над этим островом.
"Что касается Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет", - сказал Громов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он подчеркнул, что на данный момент ВСУ его контролируют с помощью оружия.
Стоит отметить, что остров Змеиный российские войска захватили в первый день войны, 24 февраля. С тех пор украинские войска регулярно атаковали их позиции там. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.
В результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. В свою очередь Минобороны страны-агрессора РФ, заявило, что российские войска покинули Змеиный "в качестве шага доброй воли".
Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.