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Категория
Общество
Дата публикации

ВСУ вскоре отправятся на освобожденный остров Змеиный, - Генштаб

змеиный остров, Одесская область, ВСУ

Вооруженные силы Украины вскоре отправятся на остров Змеиный, который 30 июня был освобожден от российских оккупантов, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.  

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Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга

По его словам, в планах украинских защитников - установить непосредственный физический контроль над этим островом. 

"Что касается Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет", - сказал Громов.

Он подчеркнул, что на данный момент ВСУ его контролируют с помощью оружия. 

Стоит отметить, что остров Змеиный российские войска захватили в первый день войны, 24 февраля. С тех пор украинские войска регулярно атаковали их позиции там. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.

В результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. В свою очередь Минобороны страны-агрессора РФ, заявило, что российские войска покинули Змеиный "в качестве шага доброй воли".

Таким образом, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. 

Автор:
Анастасия Дедковская