Из-за обстрелов оккупантов в Одесской области повреждено 65 жилых домов

Из-за обстрелов российскими военными Одесской области утром 27 июня 65 жилых домов в одном из населенных пунктов региона было повреждено, а 4 дома полностью разрушены. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, ночью 27 июня 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района. Повреждены около 65 частных домов, из которых 4 дома полностью уничтожены огнем", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы. Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, утром 27 мая российские военные запустили ракеты Х-22 по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.