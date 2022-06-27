Через обстріл окупантів на Одещині пошкоджено 65 житлових будинків

Через обстріл російськими військовими Одеської області вранці 27 червня 65 житлових будинків в одному з населених пунктів регіону було пошкоджено, а 4 будинки повністю зруйновано. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, вночі 27 червня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по житловому кварталу одного з прикордонних сіл Одеського району. Пошкоджено близько 65 приватних будинків, з яких 4 будинки повністю знищено вогнем", - сказано. у повідомленні.

За попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-річні близнюки. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 27 травня російські військові запустили ракети Х-22 на Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.