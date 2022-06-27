Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: пострадали 6 мирных жителей

Утром 27 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. По предварительной информации, от российской агрессии пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.

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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он рассказал, что целью ракетного удар в этот раз стали дома и хозяйственные помещения мирных жителей. Название населенного пункта Братчук не уточнил.

"Разрушение и пожар. Общая площадь около 500 м2. Предварительно пострадали 6 человек, среди них – 1 ребенок. Другие подробности вражеского обстрела – позже", — добавил спикер Одесской ОВА.

В ОК "Пивдень" уточнили, что после ликвидации пожара следственно-оперативная группа Национальной полиции приступит к работе.

Ранее, днем 20 июня, в течение трех часов российские войска нанесли по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. Тогда в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет.