Силы ПВО уничтожило две ракеты над Одесской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты, которыми оккупанты пытались атаковать Одесскую область. Об этом сообщает телеграм-канал местного издания “Думская”.

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"Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", — сообщает издание со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Согласно сообщению оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Оникс" с территории оккупированного Крыма.

Напомним, российские военные 19 июня атаковали Очаков в Николаевской области. В результате обстрела один человек погиб, два ранены.