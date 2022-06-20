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Силы ПВО уничтожило две ракеты над Одесской областью

Силы ПВО уничтожило две ракеты над Одесской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты, которыми оккупанты пытались атаковать Одесскую область. Об этом сообщает телеграм-канал местного издания “Думская”.

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"Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе. В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе", — сообщает издание со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Согласно сообщению оккупанты атаковали крылатыми ракетами типа "Оникс" с территории оккупированного Крыма.

Напомним, российские военные 19 июня атаковали Очаков в Николаевской области. В результате обстрела один человек погиб, два ранены. 

Автор:
Степан Крьока