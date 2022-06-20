Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Сили ППО знищило дві ракети над Одещиною

Сили ППО знищило дві ракети над Одещиною

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети, якими окупанти намагалися атакувати Одеську область. Про це повідомляє телеграм-канал місцевого видання "Думська".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені у повітрі", - повідомляє видання з посиланням на оперативне командування "Південь".

Згідно з повідомленням, окупанти атакували крилатими ракетами типу "Онікс" з території окупованого Криму.

Нагадаємо, російські військові 19 червня атакували Очаків у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.

Автор:
Степан Крьока