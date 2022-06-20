Сили ППО знищило дві ракети над Одещиною

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети, якими окупанти намагалися атакувати Одеську область. Про це повідомляє телеграм-канал місцевого видання "Думська".

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"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені у повітрі", - повідомляє видання з посиланням на оперативне командування "Південь".

Згідно з повідомленням, окупанти атакували крилатими ракетами типу "Онікс" з території окупованого Криму.

Нагадаємо, російські військові 19 червня атакували Очаків у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.