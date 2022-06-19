Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области: есть жертвы

Войска Российской Федерации 19 июня атаковали Очаков в Николаевской области. В результате российской агрессии два человека получили ранения, один — погиб.

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Об этом сообщает ОК "Юг", передает "Суспільне".

Известно, что для атаки россияне задействовали авиацию, чтобы разрушить портовую инфраструктуру.

"Вместе с тем россияне попали и в частный сектор, повредив несколько зданий, ранив 2 и убив 1 гражданское лицо. Информация по общим потерям и разрушениям уточняется", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Ранее,17 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Пострадало 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры, один человек погиб.

До этого, 15 июня, по меньшей мере пять мирных жителей пострадало в результате попадания снаряда в четырехэтажный жилой дом в Николаеве