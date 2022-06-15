Войска РФ обстреляли Николаев из "Урагана": снаряд "прошил" жилой дом, есть пострадавшие

По меньшей мере пять мирных жителей пострадало в результате попадания снаряда в четырехэтажный жилой дом в Николаеве. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Александр Сенкевич, российские войска ударили по городу из реактивных систем залпового огня около 13:00.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, разрушена кровля, перекрытия с четвертого по второй этаж, повреждена несущая стена и выбиты окна. В целом повреждено шесть квартир.

В свою очередь, оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщает, что полностью разрушены четыре квартиры дома.

По предварительным данным, пострадали пятеро мирных жителей. Самое тяжелое состояние - у пожилой женщины, которую с места происшествия забрала скорая.

Отметим, что Николаевская область, в том числе и областной центр, регулярно подвергаются артобстрелам со стороны оккупантов. В частности, 10 июня в общей сложности было ранено как минимум восемь человек, а 6 июня сообщалось о 29 раненых в различных общинах.

4 июня были погибшие при обстреле Корабельного района Николаева, ранее также сообщалось об обстрелах города 28 и 29 мая.