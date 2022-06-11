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8 человек ранено из-за обстрелов в Николаевской области
За сутки 10 июня в Николаевской области 8 человек получили ранения из-за обстрелов оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами Николаевский и Бвштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская общины. К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнование родным. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. Детей пострадавших нет", - написала глава облсовета.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
По состоянию на утро 11 мая, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье.