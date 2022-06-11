8 человек ранено из-за обстрелов в Николаевской области

За сутки 10 июня в Николаевской области 8 человек получили ранения из-за обстрелов оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами Николаевский и Бвштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская общины. К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнование родным. В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. Детей пострадавших нет", - написала глава облсовета.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По состоянию на утро 11 мая, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье.