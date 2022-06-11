8 людей поранено через обстріли у Миколаївській області

За добу 10 червня на Миколаївщині 8 людей отримали поранення через обстріли окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами Миколаївський та Бвштанський райони – Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галицинівська громади. На жаль, після попадання до житлового будинку в селі Лимани є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу у Миколаївській області отримали 8 осіб. Дітей постраждалих немає", - написала голова облради.

За її словами, всіх постраждалих доставлено до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу.

Станом на ранок 11 травня, у миколаївських лікарнях перебувають 243 громадяни, які постраждали від атак окупантів. Ще 94 потерпілих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Росія готується перейти в найближчі місяці у наступ на Миколаїв та Запоріжжя.