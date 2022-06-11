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8 людей поранено через обстріли у Миколаївській області
За добу 10 червня на Миколаївщині 8 людей отримали поранення через обстріли окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами Миколаївський та Бвштанський райони – Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галицинівська громади. На жаль, після попадання до житлового будинку в селі Лимани є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу у Миколаївській області отримали 8 осіб. Дітей постраждалих немає", - написала голова облради.
За її словами, всіх постраждалих доставлено до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу.
Станом на ранок 11 травня, у миколаївських лікарнях перебувають 243 громадяни, які постраждали від атак окупантів. Ще 94 потерпілих отримали допомогу амбулаторно.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Росія готується перейти в найближчі місяці у наступ на Миколаїв та Запоріжжя.