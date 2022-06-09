Риск наступления армии РФ на Николаев и Запорожье до сих пор сохраняется, - Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье.

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Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-то возможности для нападения на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим перегруппировки, больших армий для нападения", - сказал Ким.

Он добавил, что "ситуация может измениться очень быстро".

По словам Кима, для значительного прорыва на юге страны Украине потребуется больше живой силы - либо за счет высвобождения сил на востоке, либо путем дополнительной мобилизации.

Глава Николаевской области также подчеркнул, что артиллерийские системы, поставляемые с Запада, уже изменяют ситуацию в Украине.

Ким также рассказал, что американская артиллерия уже работает в Николаевской области, при этом он не стал говорить, о каком именно оружие идет речь.

По его словам, это "только вопрос времени", когда ВСУ вернут значительные позиции на юге.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже подошли на расстояние 20 км от Херсона. Так что никакого референдума оккупанты там не проведут