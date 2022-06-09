Арестович сообщил, что ВСУ уже почти в 20 километрах от Херсона

ВСУ уже подошли на расстояние 20 км от оккупированного Херсона. Поэтому никакой референдум оккупанты там не проведут.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"У меня вопрос. Вы, гаврики кремлевские, какой референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как же иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышно? Какой референдум, извините, в этих условиях? Это ведь еще ничего не подъехало, нет никакой западной помощи", — подчеркнул Арестович.

По его словам, оккупанты создают виртуальный пузырь, в котором российская армия дееспособна, а любое сопротивление - бесполезно.

" Этот нарратив шел в них четко в заявлениях лиц: "Да, война с трудом. Мы жалеем мирное население. "Операция" идет медленно, потому что мы такие добрые. Но мы все свои задачи выполним своевременно". Вот это главное, что они хотят показать, – что сопротивление бесполезно, и "мы все равно все свои задачи выполним", – подчеркнул Арестович.

Напомним, в Херсоне оккупанты проводят телефонные опросы на тему отношения к России, войне и Путину.

Как отмечают в ГУР Минобороны, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" на основании результатов "социального исследования", где украинцы якобы "выразили поддержку оккупационному режиму".