Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона

ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від окупованого Херсона. Тому жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"У мене питання. Ви, гаврики кремлівські, який референдум, якщо українські Збройні сили за 20 кілометрів від Херсона майже? Це створення віртуальної реальності. А як же інакше пояснювати, що гуркіт боїв уже в Херсоні чути? Який референдум, вибачте, у цих умовах? Це ж ще нічого не під'їхало, немає жодної західної допомоги", - наголосив Арестович.

За його словами, окупанти створюють віртуальний міхур, у якому російська армія дієздатна, а будь-який опір - марний.

" Цей наратив йшов у них чітко у заявах: " Так, війна важко. Ми шкодуємо мирне населення. "Операція" йде повільно, бо ми такі добрі. Але ми всі свої завдання виконаємо своєчасно". Ось це головне, що вони хочуть показати, що опір марний, і "ми все одно всі свої завдання виконаємо", – підкреслив Арестович.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти проводять телефонні опитування на тему ставлення до Росії, війни та Путіна.

Як зазначають у ГУР Міноборони, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці "ніби висловили підтримку окупаційному режиму".