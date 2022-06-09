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Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона
ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від окупованого Херсона. Тому жодного референдуму окупанти там не проведуть.
Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
"У мене питання. Ви, гаврики кремлівські, який референдум, якщо українські Збройні сили за 20 кілометрів від Херсона майже? Це створення віртуальної реальності. А як же інакше пояснювати, що гуркіт боїв уже в Херсоні чути? Який референдум, вибачте, у цих умовах? Це ж ще нічого не під'їхало, немає жодної західної допомоги", - наголосив Арестович.
За його словами, окупанти створюють віртуальний міхур, у якому російська армія дієздатна, а будь-який опір - марний.Підписуйтесь на наш Telegram канал
" Цей наратив йшов у них чітко у заявах: " Так, війна важко. Ми шкодуємо мирне населення. "Операція" йде повільно, бо ми такі добрі. Але ми всі свої завдання виконаємо своєчасно". Ось це головне, що вони хочуть показати, що опір марний, і "ми все одно всі свої завдання виконаємо", – підкреслив Арестович.
Нагадаємо, у Херсоні окупанти проводять телефонні опитування на тему ставлення до Росії, війни та Путіна.
Як зазначають у ГУР Міноборони, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці "ніби висловили підтримку окупаційному режиму".