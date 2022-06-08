В Херсоне оккупанты проводят телефонные опросы на тему отношения к России, войне и Путину, - разведка

Оккупанты продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к стране-агрессору РФ.

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Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Украинцам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично к Путину", - говорится в сообщении.

Ведомство также публикует список вопросов:

- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?

- как вы оцениваете обстановку в Херсоне?

- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни?

- как вы относитесь к специальной военной операции в Украине?

- как вы относитесь к Владимиру Путину?

- как вы относитесь к русской армии?

- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или идти по пути Л/ДНР, или войти в состав "республики Крым"?

- есть ли родственники в Украине и России?

- что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что стоит сделать России для региона: улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.?

"Результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля по "чистоте" итога такого "исследования" нет и быть не может. Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсона отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за безопасность", - говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве подчеркивают, что следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" на основании результатов "социального исследования", где украинцы якобы "выразили поддержку оккупационному режиму".

Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Также ЕС осуждает попытки страны-агрессора России насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области и считает это нарушением международного права.