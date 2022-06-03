ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонсокой и Запорожской областей

Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям временно оккупированных территорий Украины. Также ЕС осуждает попытки страны-агрессора России насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую областии считает это нарушением международного права.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, сообщает DW.

Отмечается, что ЕС осудил указы президента страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ и выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение российский рубль параллельно с украинской гривной и ввести российскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся российских войск", - говорится в заявлении.

"Любые попытки изменить статус украинских территорий - явное нарушение международного права, Устава ООН и Конституции Украины, которые еще сильнее подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они не будут признаны Европейским Союзом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушению международных норм и международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия", - предупредил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС непоколебим в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от России вывести все войска и военную технику с территории Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, что президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также он действует для жителей созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств (ранее они указывались в качестве "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины").

Украинское Министерство иностранных дел заявило, что указ Путина юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий, в частности не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

Также вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей оккупированных территорий не получать российское гражданство из-за вероятных проблем от него в долгосрочной перспективе.