Вражеская метка. Есть ли у Украины шанс спасти граждан, которым навязали паспорт РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в граждане России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. В тот же день российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя, что они могут получить российский паспорт без промежуточного гражданства так называемой "ДНР".

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Указ кремлевского диктатора всего лишь вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили приобретение гражданства РФ для жителей ОРДЛО. Согласно ему, в частности, предполагается, что заявления о принятии в гражданство от жителей этих территорий должны рассматриваться не более трех месяцев.

Более того, как напоминает в комментарии Delo.ua эксперт по конституционному праву Александр Марусяк, несколько лет назад в РФ внесли поправки в законодательство, создав упрощенную процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины.

"До этого в РФ в законе было в основаниях просто упомянуто о "потомках граждан СССР" и т.п., а затем дописали пункт о гражданах Украины в целом. С тех пор, если ты гражданин Украины, можешь автоматически получить российское гражданство по упрощенной схеме. Теперь же эту схему на наших оккупированных территориях просто навязывают», – объясняет Марусяк.

Здесь напрашивается аналогия с Крымом. На полуострове государство-агрессор предоставляло украинцам свое гражданство и раздавало паспорта принудительно, чтобы оправдать аннексию. По сути, речь шла о шантаже, поскольку без российских паспортов крымчане-украинцы были лишены возможности покупать, продавать имущество или элементарно получать медицинские услуги.

"Кремль действовал очень нагло и хитро. Просто автоматически провозглашал жителей захваченных территорий гражданами РФ. Страшна не раздача паспортов, а навязывание своего гражданства. Если ты гражданин РФ, на тебя распространяется и служба в российской армии. В контексте сегодняшней войны с Украиной это страшно особенно", – добавляет эксперт.

Однако агрессор не учел, что Украина далеко продвинулась в процессе создания цифрового государства. Да, захватчики забирают у наших граждан на оккупированных территориях бумажные документы и даже гаджеты, но благодаря приложению "Действие", работающему через реестры, все документы можно будет восстановить, напоминает в разговоре с нами генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.

"Если человек каким-то образом сохранит себе всю необходимую информацию: паспортные данные, идентификационный код, пароли от банковских карт, то восстановить паспорт и другие документы через "Действие" будет возможно. Здесь оккупанты уже ничего не поделают", - говорит он.

Для этого, конечно, нужно будет иметь новый гаджет. Впрочем, подчеркивает эксперт, при регистрации "Действия" заново во время идентификации клиента могут возникнуть проблемы с определением геолокации. С этим могут столкнуться граждане, вывезенные за границу.

Раздача паспортов – это аннексия территорий

Эксперт убежден, что Кремль пошел на принудительное навязывание российского гражданства с надеждой, что РФ удержит захваченные в Запорожской и Херсонской области территории. И, возможно, чтобы в будущем эти территории присоединить к РФ, ссылаясь на наличие в этих регионах большого количества русскоговорящего населения. Тем более, что граждан РФ.

"Например, в Южной Осетии РФ давно уже всем раздавала российские паспорта, но территорию так и не присоединила. Та же история и с Приднестровьем. ДНР и ЛНР в Кремле тоже решили пока не присоединять. В Крыму же ситуация другая. У ЛДНР есть свое "гражданство", но его никто не признает, поэтому местные жители и предпочитают российские паспорта", - напоминает он.

Именно это, по мнению экспертов, и стало причиной, почему РФ сразу начала навязывать свои паспорта в Запорожской и Херсонской областях без промежуточного "гражданства" условных "ЗНР", "ХНР" или "Новороссии". Прежде всего, это касается украинцев, которых принудительно депортируют на территорию РФ, забирая украинские паспорта.

Как утверждает в разговоре с нами старший партнер АО "Портной и партнеры" Ростислав Кравец, ситуация действительно выглядит безысходной. Как с точки зрения живущих на оккупированных территориях, так и с точки зрения принудительно вывезенных на территорию России наших соотечественников.

"У наших вывезенных граждан забирают документы, удостоверяющие их личность. Таким образом, они даже не могут обратиться в РФ в консульства других государств, объяснив проблему и попросив убежища. Отбор у них украинских паспортов делает невозможным даже решение этой проблемы на международном уровне ", – говорит Кравец.

Под решением проблемы на международном уровне адвокат подразумевает соглашения ad hoc, то есть соглашения, регулирующие особые случаи - они могли бы быть заключены между Украиной и другими странами и позволили бы принудительно депортированным гражданам Украины обращаться в консульства других стран, чтобы заявить о своем гражданстве и получить юридическую и другую поддержку и наконец помощь по восстановлению подданства и возвращение на родину.

Как спасти свое украинское гражданство

В украинском законодательстве есть только одно основание для утраты гражданства – добровольное обретение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства. Но у нас эта процедура урегулирована не до конца. Известно, что немало украинцев параллельно у румынского или венгерского паспорта, но украинское гражданство так и не потеряли.

Лишать же гражданства украинцев не может никто. Марусяк считает, что в случае навязывания украинцам на оккупированных территориях российского гражданства Украина может спасти своих людей двумя способами, внося соответствующие изменения в законодательство. Первый – признать таких людей гражданами Украины, хоть тем и навяжут российские паспорта.

"Украина может пойти таким путем, но здесь необходимо, чтобы эти люди на оккупированных территориях сами откровенно заявили, что желают остаться гражданами Украины. А по возвращении в Украину дело можно будет уладить, сославшись в СБУ на нежелание изначально иметь паспорт РФ", – утверждает Александр Марусяк.

Впрочем, по его словам, остается еще и второй способ, хотя и более проблемный – ввести в Украине двойное гражданство. Если лицо – всего лишь предприниматель, особых загвоздок не возникнет, но если говорить о государственной службе, то возникает масса проблем.

Если правильно поменять закон о гражданстве, то это сделать можно. Но все равно возникает много проблем. С той же военной службой. В армии какого государства тогда служить? Или человек с двойным гражданством захочет работать в правоохранительных органах. В государствах таких на службу не будут брать, расценивая это как потенциальную угрозу", – говорит Марусяк.

В РФ, между прочим, тоже есть двойное гражданство, но там все давно формально урегулировано. Хотя бы – из-за запрета таким людям занимать ключевые государственные должности или быть судьей.