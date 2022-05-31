Ворожа мітка. Чи є в України шанс врятувати громадян, яким нав’язали паспорт РФ

Президент РФ Владімір Путін 25 травня підписав указ про спрощений прийом у громадяни Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Того ж дня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя, що вони можуть отримати російський паспорт без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".

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Указ кремлівського диктатора усього лише вносить доповнення до тексту документа, яким у квітні 2019 року російська влада спростила набуття громадянства РФ для жителів ОРДЛО. Згідно з ним, зокрема, передбачається, що заяви про прийняття до громадянства від мешканців цих територій мають розглядатися не більше трьох місяців.

Більш того, як нагадує у коментарі Delo.ua експерт з конституційного права Олександр Марусяк, кілька років тому в РФ внесли правки у законодавство, створивши спрощену процедуру отримання громадянства РФ для всіх громадян України.

"До цього в РФ у законі було у підставах просто згадано про "нащадків громадян СРСР" тощо, а потім дописали пункт про громадян України загалом. З того часу, якщо ти громадянин України, можеш автоматично отримати російське громадянство за спрощеною схемою. Тепер же цю схему на наших окупованих територіях просто нав’язують", – пояснює Марусяк.

Тут напрошується аналогія з Кримом. На півострові держава-агресор надавала українцям своє громадянство і роздавала паспорти примусово, аби виправдати анексію. По суті йшлося про шантаж, оскільки без російських паспортів кримчани-українці були позбавлені змоги купувати, продавати майно чи елементарно отримувати медичні послуги.

"Кремль діяв дуже нахабно і хитро. Просто автоматично проголошував мешканців загарбаних територій громадянами РФ. Страшна не роздача паспортів, а нав’язування свого громадянства. Якщо ти громадянин РФ, на тебе поширюється і служба в російській армії. У контексті сьогоднішньої війни з Україною це страшно особливо", – додає експерт.

Проте агресор не врахував, що Україна далеко просунулася у процесі створення цифрової держави. Так, загарбники забирають у наших громадян на окупованих територіях паперові документи і навіть гаджети, але завдяки додатку "Дія", який працює через реєстри, усі документи можна буде відновити, нагадує в розмові з нами генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України.

"Якщо людина якимось чином збереже собі усю необхідну інформацію: паспортні дані, ідентифікаційний код, паролі від банківських карто, то поновити паспорт і інші документи через "Дію" буде можливо. Тут окупанти вже нічого не вдіють", – каже він.

Для цього, звичайно ж, треба буде мати новий гаджет. Втім, підкреслює експерт, при реєстрації в "Дії" наново під час ідентифікації клієнта можуть виникнути проблеми з визначенням геолокації. З цим можуть зіштовхнутись громадяни, яких вивезли за кордон.

Роздача паспортів - це анексія територій

Експерт переконаний, що Кремль пішов на примусове нав’язування російського громадянства з надією, що РФ утримає захоплені в Запорізькій і Херсонській області території. І, можливо, щоб у майбутньому ці території приєднати до РФ, посилаючись на наявність у тих регіонах великої кількості російськомовного населення. Тим паче, громадян РФ.

"Наприклад, у Південній Осетії РФ давно вже усім пороздавала російські паспорти, але територію так і не приєднала. Та ж історія і з Придністров'ям. ДНР і ЛНР у Кремлі також вирішили поки не приєднувати. У Криму ж ситуація інша. У ЛДНР є своє "громадянство", але його ніхто не визнає, тому місцеві жителі і надають перевагу російським паспортам", – нагадує він.

Саме це на думку експерів і стало причиною, чому РФ одразу почала нав’язувати свої паспорти у Запорізькій і Херсонській областях без проміжного "громадянства" умовних "ЗНР", "ХНР" чи "Новоросії". Передусім це стосується українців, яких примусово депортують на територію РФ, забираючи українські паспорти.

Як стверджує у розмові з нами старший партнер АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, ситуація дійсно виглядає безвихідною. Як з точки зору тих, хто живе на окупованих територіях, так і з точки зору примусово вивезених на територію Росії наших співвітчизників.

"У наших вивезених громадян забирають документи, які посвідчують їхню особу. Таким чином, вони навіть не можуть звернутися в РФ до консульств інших держав, пояснивши проблему і попросивши притулку. Відбирання у них українських паспортів робить неможливим навіть розв’язання цієї проблеми на міжнародному рівні", – каже Кравець.

Під вирішенням проблеми на міжнародному рівні адвокат має на увазі угоди ad hoc, тобто угоди, що регулюють особливі випадки - вони могли б бути укладені між Україною та іншими країнами та дозволили б примусово депортованим громадянам України звертатися до консульств інших країн, щоб заявити про своє громадянство та отримати юридичну та іншу підтримку та зрештою допомогу з відновлення підданства та повернення на батьківщину.

Як врятувати своє українське громадянство

В українському законодавстві є тільки одна підстава для втрати громадянства – добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави. Але у нас ця процедура врегульована не до кінця. Відомо, що немало українців паралельно мають румунський чи угорський паспорт, але українське громадянство так і не втратили.

Позбавляти ж громадянства українців не може ніхто. Марусяк же вважає, що у випадку нав’язування українцям на окупованих територіях російського громадянства Україна може врятувати своїх людей двома способами, вносячи відповідні зміни до законодавства. Перший – визнати таких людей громадянами України, хоч тим і нав'яжуть російські паспорти.

"Україна може піти таким шляхом, але тут необхідно, щоб ці люди на окупованих територіях самі відверто заявили, що бажають лишитись громадянами України. А після повернення до України справу можна буде залагодити, пославшись в СБУ на небажання з самого початку мати паспорт РФ", – стверджує Олександр Марусяк.

Втім, за його словами, лишається ще й другий спосіб, хоч і більш проблемний, – ввести в Україні подвійне громадянство. Якщо особа – усього лише підприємець, особливих заковик не виникне, але якщо говорити про державну службу, то з'являється маса проблем.

"Якщо правильно поміняти закон про громадянство, то це зробити можна. Але все одно виникає багато проблем. З тією ж військовою службою. В армії якої держави тоді служити? Або людина з подвійним громадянством захоче працювати у правоохоронних органах. В державах таких на службу не братимуть, розцінюючи це як потенційну загрозу", – каже Марусяк.

В РФ, між іншим, теж є подвійне громадянство, але там все давно формально врегульовано. Хоча б – через заборону таким людям обіймати ключові державні посади або бути суддею.