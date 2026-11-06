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Украинские молочники проигрывают конкуренцию Польше: причина неравных условий

молоко
Украина импортирует молочную продукцию из ЕС в 3,4 раза больше, чем экспортирует / Unsplash

Украина все больше зависит от импорта европейской молочной продукции. За девять месяцев этого года поставки из ЕС составили $280,3 млн, в то время как экспорт украинской продукции на европейский рынок составил около $82 млн. Наибольшую долю импорта занимают сыры, в то время как Украина преимущественно экспортирует сухое и сгущенное молоко.

Об этом Dilo заявила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. Она объяснила, почему украинские производители оказались в неравных условиях конкуренции с польскими и другими европейскими предприятиями.

Экспорт и импорт молочной продукции Украины: торговля из ЕС ушла в минус

Ситуация с внешней торговлей молочной продукции в 2026 году существенно ухудшилась. Страна фактически перешла от положительного торгового баланса к отрицательному. За девять месяцев отрицательное сальдо составило около $8 млн.

За январь-сентябрь 2026 года общий экспорт молочной продукции Украины во все страны мира составил $203,6 млн. Это на 16,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рассказала Жупинас.

На страны Европейского Союза пришлось около 40% украинского экспорта – около $82 млн.

"При этом импорт из ЕС достиг $280,3 млн, увеличившись на 22%. То есть мы импортируем из Европейского Союза в 3,4 раза больше молочных продуктов, чем экспортируем туда", - отметила эксперт.

Какие молочные продукты Украина экспортирует в ЕС, а какие импортирует

Структура внешней торговли молочной продукцией также имеет существенные отличия.

Около 90% украинского экспорта в ЕС составляют сухое и сгущенное молоко. Из стран ЕС Украина импортирует в основном сыр – 74% от общего объема импорта, сообщила Жупинас.

Почему украинские производители молочки проигрывают конкуренцию Польше

Комментируя конкуренцию между украинскими и польскими производителями, эксперт отметила, что доступ к рынкам обеих стран регулируется ветеринарными и фитосанитарными требованиями.

Украинская продукция должна проходить соответствующую сертификацию для выхода на польский рынок, равно как польская продукция - для поставок в Украину.

Однако польская бюрократия более требовательна к украинским производителям, поскольку защищает собственный рынок.

Однако более важной проблемой является не столько разница в процедурах доступа к рынкам, сколько неравные стартовые условия для производителей.

Польский производитель еще во время подготовки к вступлению в Европейский Союз, а также после обретения членства, работали в условиях сложившейся европейской аграрной политики, подчеркнула Жупинас.  

То есть они имели постоянный доступ к инвестиционным программам и финансовым инструментам Совместной аграрной политики ЕС, что позволяло модернизировать производство и повышать его эффективность.

Украинские производители вынуждены конкурировать с европейскими предприятиями в условиях войны, разрушения инфраструктуры и дефицита финансирования, отметила Жупинас.

Кроме того, украинскому бизнесу необходимо инвестировать в адаптацию к европейским требованиям. При этом польские предприятия проходили этот путь в течение десяти лет, в то время как украинским производителям отводится только 2-3 года переходного периода.

"Такие условия, конечно, не дают нашим производителям достойно конкурировать и ставят в невыгодное положение, особенно в доступе к свободному рынку ЕС", - подчеркнула Жупинас.

По ее словам, именно неравенство условий и разная финансовая способность производителей должны стать предметом государственной политики во время евроинтеграции.

Без дополнительной поддержки выполнить все европейские требования в условиях войны украинским предприятиям будет сложно, поскольку у них нет достаточного финансового ресурса.

По оценкам Ассоциации производителей молока, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Для современных комплексов, построенных за последние 10-15 лет, адаптация может быть менее затратной. Таким предприятиям в основном необходимо усовершенствовать управленческие процессы, системы контроля условий содержания животных и подготовку персонала.

Какой поддержки нуждаются украинские молочные предприятия

В первую очередь украинским производителям нужен доступ к дешевым кредитам и грантовым европейским программам.

В качестве примера Жупинас привела польские молокоперерабатывающие предприятия, в частности Mleka Vita или Mleko Fond. По ее словам, за последние 15 лет они получали значительные кредиты под 2%, а также пользовались грантовыми программами на миллионы евро.

В течение 2014-2024 годов европейские производители молочной продукции получили €35 млрд из бюджета ЕС на модернизацию, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологических процессов для глубокой переработки молока.

Эксперт подчеркнула, что речь идет не о средствах польского государственного бюджета, а о финансировании со стороны ЕС и его финансовых институтов.

У украинских производителей таких финансовых возможностей пока нет, что существенно усложняет конкуренцию с европейскими, в частности, польскими предприятиями.

Напомним, ранее сообщалось, что за первое полугодие импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 27%, а доля иностранной продукции в этом сегменте превысила треть продаж. Из-за более дешевого европейского сыра украинские производители были вынуждены активнее использовать скидки, теряя доходность.

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