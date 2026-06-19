Почему молоко продают по 850 мл вместо литра и уменьшится ли вес масла

На полках украинских магазинов все чаще появляются молочные продукты в "уменьшенной" фасовке — 850-900 мл вместо традиционного литра, а также в нестандартном весе для йогуртов и сметаны. В отрасли объясняют это попыткой производителей удержать конечные цены на фоне роста себестоимости из-за удорожания энергоносителей и затрат на производство. В то же время, не исключают дальнейшие изменения в фасовке отдельных продуктов, в частности сливочного масла, которое может уменьшиться до 150 граммов.

Об этом Delo.ua рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

В Украине в последние годы чаще стали замечать уменьшение размера упаковки пищевых продуктов, в том числе молочных. Также под сокращение упаковки обычно подпадают кондитерские изделия и масло.

Этот феномен называется шринкфляцией или "даун-сайзинг", когда происходит снижение изготовителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или незначительном снижении отпускной цены.

Производители сокращают объемы молочной продукции: почему

Уменьшение упаковки является прежде всего маркетинговым инструментом, который позволяет во время увеличения себестоимости того или иного молочного продукта не поднимать существенно цену на полки, пояснила Жупинас.

В Украине наблюдается уменьшение упаковки молока с литра до 850 граммов или бутылки йогурта с пол литра до 350 граммов, а иногда и до 270 граммов. Этим производитель готовой продукции пытается снизить стоимость на полке или, по крайней мере, не поднимать ее существенно, отметила эксперт.

Будут ли еще уменьшать упаковки и каких продуктов

Потенциал для дальнейшего уменьшения объемов упаковки молочных продуктов достаточно ограничен. К примеру, на рынке уже представлены питьевые йогурты объемом 270 граммов, тогда как десертные йогурты продают в 200-граммовых стаканчиках. Дальнейшее сокращение упаковки питьевых йогуртов до 200 грамм может привести к внутренней конкуренции между этими категориями и негативно повлиять на продажи, пояснила Жупинас.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте кефира и ряженки, где уже сформировались основные форматы упаковки – 850 и 350 граммов. Если производители сократят большую упаковку, например, до 500 граммов, это фактически нивелирует нишу меньших форматов.

Однако определенное пространство для уменьшения веса упаковки остается в категории сливочного масла. Этот процесс уже состоялся частично – стандартный вес многих пачек сократился с 200 до 180 граммов, рассказала Жупинас.

"Возможно уменьшение масла до 150 граммов. Уже была попытка у некоторых заводов снизить до 100 граммов, но покупатель не воспринял такую упаковку и такое масло перестали выпускать", - сказала она.

В других категориях молочной продукции эксперт не ожидает дальнейшего существенного уменьшения объемов упаковки.

Почему дорожает "молочка" в Украине.

Среди ключевых факторов роста цен на готовую молочную продукцию – энергоресурсы, зарплаты и упаковка.

"Для конечного потребителя цены на электроэнергию и газ уже несколько лет не меняются, а для перерабатывающих предприятий они пересматриваются каждые полгода", – отметила эксперт.

Бытовой потребитель платит около 8 грн за кубометр газа, тогда как предприятия – 22-23 грн. В ходе блэкаутов производители вынуждены были переходить на альтернативные источники энергии, что повышало стоимость электроэнергии в два-три раза, пояснила Жупинас.

Полиэтилен и полипропилен производятся из нефтепродуктов, поэтому упаковочные материалы тоже подорожали, иногда даже вдвое. Все эти составляющие влияют на себестоимость.

"Перерабатывающие предприятия пытаются найти возможность как оставить доступными молочные продукты. Один из таких вариантов – это уменьшение объема молочного продукта", - считает эксперт.

Прогноз цен: что возрастет

Во втором полугодии 2026 года молочная продукция может подорожать на 10–15%. Причина - низкая цена на молоко-сырье, убыточное для фермеров.

"Если цена на молоко-сырье не будет пересмотрена, часть фермеров может уйти из этого бизнеса. Тогда перерабатывающие предприятия будут вынуждены поднимать закупочные цены, а значит, вырастет стоимость готовой продукции", - подытожила Жупинас.

Напомним, что молочная отрасль Украины функционирует в условиях низкого внешнего спроса на сливочное масло. Поэтому закупочные цены на молоко остаются низкими, а финансовое состояние большинства производителей ухудшается.