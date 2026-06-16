Изменения в бронировании могут усилить кадровый голод в аграрной отрасли

Изменения в порядок бронирования военнообязанных могут углубить дефицит кадров в аграрном секторе, который уже приближается к 30% от потребности в работниках. Утрата права на отсрочку части работников-совместителей создает дополнительные риски для непрерывной работы агропредприятий, продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности Украины на мировом рынке аграрной продукции.

Об этом сообщил координатор комитета "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) по управлению человеческими ресурсами Евгений Барков.

Дефицит кадров в агросекторе близится к 30%

Оценить потенциальные последствия изменений в порядке бронирования и количество аграриев, которые могут потерять право на отсрочку, пока сложно без детального понимания контекста и практики применения новых норм, отметил Барков.

В то же время, уже сегодня очевидно, что кадровый дефицит является одной из наиболее острых проблем аграрного сектора.

"По оценкам участников рынка, нехватка рабочей силы в агропромышленном комплексе приближается к 30% по состоянию на май 2026 года ", – заявил координатор комитета УКАБ.

Эти проценты критические, поскольку наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных производственных кадров:

⦁ механизаторов;

⦁ операторов и аппаратчиков зерноперерабатывающих предприятий;

⦁ сервисных инженеров;

⦁ агрономических специалистов и других работников, непосредственно вовлеченных в производство, доработку и переработку аграрной продукции.

На "Едином портале вакансий", размещенном на официальном сайте Государственной службы занятости, по состоянию на 16 июня этого года в области агропромышленного комплекса (АПК) насчитывается 1665 вакансий.

Также, согласно данным Государственной службы занятости, среднемесячная заработная плата тракториста-машиниста сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства составляет 19 080 грн, агронома - 23 099 грн, овощевода - 16 836 грн.

Действующий порядок бронирования не определяет отдельные профессии как приоритетные для бронирования. Однако критически важные предприятия, как правило, прежде всего, пытаются обеспечить отсрочку именно для работников, от которых зависит непрерывность производственных процессов, рассказал эксперт.

"Но, к сожалению, ни новые правила, ни наличие бронирования как такового не помогают улучшить ситуацию. В сельской местности нет людей, которые могли бы занять вакантные должности. Они либо уже работают, либо мобилизованы, либо не хотят трудоустраиваться официально", - заявил Барков.

Почему работники-совместители остаются критически важными для агропредприятий

В общем, невозможно посчитать, какое количество совместителей влияло на квоты предприятий аграрного сектора, потому что этот подсчет не ведется, но возможно обозначить важность этих совместителей, подчеркнул он.

На многих предприятиях по совместительству работают по необходимости, люди трудоустроены на четверть ставки и закрывают задачи по полной именно из-за нехватки рабочей силы, пояснил Барков.

"И после того, как 1 сентября вступят в силу изменения в бронирование, совместители продолжат выполнять свою работу, но будут потери", - отметил координатор комитета УКАБ.

Кадры постепенно вымываются, и для продовольственной безопасности и функционирования агросектора последствия могут иметь долгосрочные последствия.

Ответ на вопрос дефицита лежит не в исчислении квоты или количества совместителей, спасти ситуацию может только системный подход к обучению специалистов, привлечению ветеранов, переквалификации и релокации рабочих.

"Мы в УКАБ видим частичное решение в создании Fast Track программ обучения, которые за несколько месяцев позволяют овладеть профессией", - сказал Барков.

Экономика переживает трудные времена, как и агросектор. Сельское хозяйство – это отрасль, где ни один ИИ не заменит опытного агронома в поле, подчеркнул он.

Если сегодня не обучать и не искать возможности сохранить людей, то Украина рискует потерять свои позиции на мировом рынке аграрной продукции, подытожил эксперт.

Дефицит кадров в молочной отрасли достигает 15%: женщины овладевают мужскими профессиями.

Дефицит кадров ощущается как на молочно-товарных фермах, так и на перерабатывающих предприятиях, заявила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии для Delo.ua.

"Уровень дефицита зависит от конкретного предприятия, его расположения и других факторов. Однако в среднем нехватка персонала может достигать 15%", - заявила Жупинас.

Из-за нехватки работников женщины все чаще овладевают профессиями, которые традиционно считались мужскими.

"Если говорить о молочно-товарных фермах, то женщины уже работают на тракторах, выполняют полевые работы. На перерабатывающих предприятиях женщин уже обучают разным операторским профессиям, которые раньше занимались мужчины", - рассказала эксперт.

Такая тенденция характерна для всей Украины и связана, прежде всего, с тем, что значительная часть мужчин ныне защищает страну.

Дальнейшее сокращение возможностей бронирования работников может стать вызовом для бизнеса. Часть предприятий попросту не сможет продолжать развивать свой бизнес, отметила Жупинас.

Изменения в процедуре бронирования

30 мая Кабинет министров Украины принял постановление, запускающее масштабный пересмотр системы бронирования до 1 сентября 2026 года.

В ближайшие месяцы бизнес будет работать по обновленным правилам бронирования. До 10 июня центральные органы власти должны были пересмотреть критерии, по которым предприятия могут получить статус критически важных. После этого, до 1 июля, начнется проверка компаний, уже имеющих такой статус, на соответствие новым требованиям.

Если предприятие потеряет основание, на котором ранее было признано критически важным, его статус будет отменен автоматически. Завершить весь процесс пересмотра планируется к 1 сентября.

Среди ключевых новшеств – повышение требований к уровню оплаты труда. С начала осени средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее трех минимальных зарплат, или 25 941 грн. Для компаний, работающих в прифронтовых регионах, установлен более низкий порог – 21 618 грн, что соответствует 2,5 минимальной зарплаты.

Также меняется порядок учета работников при расчете квоты на бронирование. Работники-совместители и лица, уже имеющие отсрочку по другим основаниям, будут учитываться только по основному месту работы.

В случае утраты права на бронирование предприятие должно в течение десяти дней предоставить соответствующие сведения через портал "Действие". Кроме того, превышение установленной квоты забронированных работников может стать основанием для потери предприятием статуса критически важного.

Напомним, на рынке труда Украины наблюдаются тренды, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Бизнес постоянно заявляет о хроническом дефиците кадров и все чаще обсуждает привлечение трудовых мигрантов. Официальные цифры Государственной службы занятости говорят об обратном: нет никакого дефицита, напротив, количество соискателей работы почти в 2,5 раза превышает количество вакансий.