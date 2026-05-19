Сокращение бронирования может обострить дефицит кадров: бизнес готовится к новым рискам

Из-за необходимости пополнения личного состава на фронте, в украинской власти все активнее обсуждают возможное сокращение уровня бронирования работников критических предприятий с 50% до 30%. Такое решение может принять Кабинет министров Украины без согласования с парламентом. Другой вариант — сделать бронирование платным . Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Эксперты предупреждают, что усложнение бронирования может обострить уже имеющийся дефицит кадров, ускорить тенизацию рынка труда и усилить давление на бизнес, особенно в отраслях с высокой зависимостью от квалифицированной рабочей силы. В то же время, часть аналитиков считает, что вместо механического сокращения правительство сосредоточится на пересмотре критериев и качества бронирования.

Об этом свидетельствуют комментарии экономистов и аналитиков для Delo.ua, а также результаты опроса бизнеса Национальным банком Украины за I квартал 2026 года.

В Украине более миллиона забронированных работников

Сейчас в Украине насчитывается около 1,3 млн. забронированных работников — это примерно 10% всех занятых в экономике, говорит экономист Олег Устенко. По его мнению, сама цифра не критическая для рынка труда, а главный вопрос — качество и обоснованность бронирования.

"Если не нравятся правила, тогда нужно их пересмотреть, но это не значит, что мы должны отказаться от системы бронирования", — отметил Устенко.

Он отмечает, что значительная часть забронированных — это работники критической инфраструктуры, без которых экономика не сможет работать стабильно: энергетики, коммунальщики, врачи, производственный персонал.

Дефицит кадров уже стал одной из главных проблем бизнеса

Данные Нацбанка свидетельствуют, что кадровый дефицит уже сейчас является одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие украинских предприятий.

Согласно опросу НБУ за I квартал 2026 года, нехватка работников стала вторым по масштабу фактором после войны, ограничивающим возможности бизнеса наращивать производство.

Тем не менее, украинские компании стали более оптимистично оценивать перспективы экономики. Индекс деловых ожиданий вырос до 105,8% по сравнению с 102,1% кварталом ранее, а бизнес ждет увеличения производства и инвестиций в ближайшие 12 месяцев.

В то же время именно недостаток людей все чаще становится фактором, не позволяющим предприятиям масштабироваться даже при наличии спроса.

Какие отрасли могут пострадать первыми

Даже частичное сокращение бронирования усугубит дефицит кадров, который уже стал системной проблемой для бизнеса, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, Нацбанк в своих опросах уже фиксирует нехватку работников как один из ключевых факторов, сдерживающих производство и восстановление экономики.

Наибольшие проблемы, по оценкам Шевчишина и данным НБУ, сегодня имеют:

строительство;

перерабатывающая промышленность;

транспорт и логистика;

розничная торговля;

высокотехнологичные производства.

Особо сложная ситуация в строительной сфере. По данным НБУ, само строительство имеет самый низкий уровень остатков готовой продукции — баланс ответов составил минус 50%, что свидетельствует о работе сектора фактически на грани текущих возможностей.

"Бизнес уже сейчас имеет дефицит квалифицированных работников. Усиление фактора бронирования только усугубит ситуацию", — подчеркнул Шевчишин.

Устенко также предостерегает, что механическое сокращение бронирования на 10–20% без просмотра критериев может создать риски для всей экономики.

Часть секторов уже ожидает сокращение работников

Опрос НБУ показывает, что предприятия агросектора, перерабатывающей промышленности, торговли и части других отраслей уже сейчас ожидают уменьшения численности работников в ближайшие 12 месяцев.

Наиболее пессимистическими оказались именно аграрные компании. В то же время малые предприятия демонстрируют худшие оценки собственного финансового положения и имеют меньше возможностей конкурировать за персонал из-за зарплат или дополнительных бонусов.

Смогут ли мигранты компенсировать дефицит кадров

Отдельной темой стала дискуссия о возможном привлечении трудовых мигрантов. Олег Устенко назвал идею быстрого массового притока работников из-за границы "мифом", не учитывающим реальность миграционной политики.

По его словам, привлечение иностранных работников требует:

больших финансовых ресурсов;

государственной миграционной политике;

жилья и социальной инфраструктуры;

механизмов интеграции семей;

конкурентных зарплат.

Квалифицированные работники из Азии или других регионов вряд ли массово уедут в Украину во время войны. Устенко напоминает, что у той же Индии средний класс имеет не меньшие зарплаты, поэтому вряд ли следует ожидать большого объема трудовых мигрантов именно из этой страны.

Украина теоретически может повторить опыт европейских стран с привлечением трудовых мигрантов, однако для этого требуется отдельная долгосрочная политика, отмечает Андрей Шевчишин.

"Будут ли иностранцы заинтересованы в украинском развитии и защите страны — это очень сложный вопрос. Скорее, они будут видеть в нас определенное промежуточное звено на пути к более состоятельным странам Запада", — отметил аналитик.

Бизнес может активнее уходить в тень

Эксперты также предупреждают о рисках дальнейшей тенизации рынка труда. Экономист Даниил Монин считает, что в случае более жесткого пересмотра бронирования бизнес может активнее использовать неформальную занятость или схемы с "задним числом" оформленными увольнениями.

Рынок уже частично адаптировался к новым условиям, говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. По ее словам, компании используют внештатное оформление работников, а сам фактор бронирования уже стал одним из критериев выбора работы для мужчин.

"Чем больше будет давление, тем заметнее станет тенизация", — подчеркнула Пашкина.

На рынке уже существуют практики "мертвых душ" или фиктивного трудоустройства для получения требуемого количества бронирований, отмечает она.

Бизнес опасается нового экономического спада

Резкое сокращение бронирования может оказать негативное влияние не только на рынок труда, но и на экономическую активность в целом, говорит Андрей Шевчишин.

"Особенно это касается секторов, где работу невозможно перевести в дистанционный формат — производство, агросектор, логистика, строительство или сфера услуг", — подчеркивает эксперт.

В то же время, часть компаний, прежде всего в сфере IT или сервисного бизнеса, может активнее масштабировать операции за рубежом или развивать международные франшизы.

"Такие действия могут всколыхнуть рынок и привести к большему экономическому спаду", — подытожил аналитик.

Рост рисков из-за нехватки людей и низкой эффективности

Устенко подчеркивает, что главный вызов для Украины — не только бронирование, но общее сокращение населения и рабочей силы.

По его оценкам, сейчас в Украине может проживать около 28-30 млн. человек, а компенсировать потери только за счет привлечения новых работников не удастся.

По его мнению, стране необходимо делать ставку не на экстенсивное развитие из-за увеличения количества работников, а на рост производительности труда, модернизацию производства и улучшение инвестиционного климата.

"Украина должна двигаться благодаря технико-технологическому прорыву, а не просто из-за увеличения количества рабочих рук", — резюмировал экономист.

