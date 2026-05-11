Работодатели не могут найти работников: в Украине запускают программу стажировки для людей старше 50 лет

Правительство Украины запускает национальную программу "Опыт имеет значение", которая поможет людям в возрасте 50 лет вернуться на рынок труда. Инициатива предусматривает обучение, стажировку и трудоустройство на фоне острого дефицита кадров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Опыт вместо возраста

Дефицит квалифицированных кадров стал одним из самых серьезных вызовов для украинской экономики. Острее недостаток работников сегодня испытывают строительная отрасль и оборонная промышленность, где спрос на специалистов в дальнейшем будет только расти, отмечает Свириденко.

Именно люди остаются главным сопротивлением экономической устойчивости страны в условиях войны и будущего восстановления. Поэтому государство работает над тем, чтобы создать новые возможности для возвращения опытных украинцев на рынок труда и усилить поддержку работодателей.

С этой целью правительство запускает национальную программу стажировки для людей 50+ — "Опыт имеет значение".

Программа предусматривает три ключевых этапа:

Обучение и подготовку к новому этапу в карьере – обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков.

Встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.

Трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью трудоустройства, в ходе которой кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности.

Программа реализуется совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами.

Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что украинцы старшего возраста не теряют конкурентоспособности из-за нехватки опыта. Напротив – работодатели высоко ценят их ответственность, стабильность и надежность.

В то же время, компании признают существование ряда барьеров во время трудоустройства людей 50+. В частности, 65% работодателей указывают на недостаточный уровень цифровых навыков у кандидатов постарше, а еще 60% подтверждают влияние возрастных стереотипов в процессе найма.

Напомним, в Украине из-за войны и массового выезда молодых кадров за границу работодатели все чаще нанимают людей старшего возраста. Кроме дефицита специалистов на рынке, на ситуацию влияют и низкие выплаты, заставляющие пенсионеров искать дополнительный заработок для выживания.