В Украине на рынке труда вырос спрос на пенсионеров: какие основные причины

Из-за войны и массовый выезд молодых кадров за границу работодатели все чаще нанимают людей постарше. Кроме дефицита специалистов на рынке, на ситуацию влияют и низкие выплаты, заставляющие пенсионеров искать дополнительный заработок для выживания.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "Укринформу" заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, хотя официально возраст выхода на пенсию не меняли, жесткие требования к страховому стажу заставляют многих работать до 63 или 65 лет.

В отсутствие 33 лет стажа в 60-летнем возрасте человек автоматически остается на рынке труда дольше, чтобы получить право на выплаты.

Цымбалюк добавил, что такая тенденция отвечает международной практике, где люди часто работают после 60 лет.

Однако в Украине это в основном вынужденный шаг из-за низкого уровня пенсий. По оценкам, минимальную пенсию – около 2600 грн – получают до 2 млн украинцев, что фактически заставляет их искать дополнительный заработок.

Дефицит кадров на фоне войны

По словам нардепа, оказывает существенное влияние на рынок труда война. Часть трудоспособного населения мобилизована, другие уехали за границу или временно не работают.

В результате работодатели сталкиваются с нехваткой кадров и вынуждены привлекать людей постарше.

"Сегодня центры занятости имеют больше предложений, чем спроса… работодатели возвращаются к пенсионерам, которые по состоянию здоровья хотят еще работать", – заметил Цымбалюк.

Он привел данные, что количество работающих пенсионеров существенно возросло и в настоящее время составляет около 2,8 млн человек – значительно больше, чем к 2022 году.

Прогнозы для рынка труда

В Верховной Раде пока не планируют официально повышать пенсионный возраст, поскольку это решение социально чувствительно.

Однако специалисты ожидают новых вызовов в послевоенный период. Демобилизованные граждане могут изменить профессиональные приоритеты и потребовать более высокого уровня оплаты труда. Это заставит рынок еще больше приспособиться к использованию опыта работников старшей возрастной группы.

Напомним, в интервью Delo.ua директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала, что финансовые стимулы могут стать ключом к привлечению старших работников на рынок труда. Даже частичная компенсация зарплаты на уровне 25–30% способна снизить барьер для бизнеса и сделать работников в возрасте 55+ более привлекательными для работодателей.