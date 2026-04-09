Либанова: Компенсация до 30% зарплаты будет стимулировать наем работников 55+

Финансовые стимулы могут стать ключом к привлечению старших работников к рынку труда. Даже частичная компенсация зарплаты на уровне 25–30% способна снизить барьер для бизнеса и сделать работников в возрасте 55+ более привлекательными для работодателей.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, механизмы компенсации затрат на оплату труда уже существуют в Украине — их применяют при найме отдельных категорий безработных. Вопрос состоит в том, готово ли государство распространить эту практику на работников постарше.

При этом Украина существенно отстает от Европы по уровню занятости людей старшего возраста. Если среди украинцев 55-64 лет работает около 40-45%, а среди старших — менее 10%, то в странах ЕС этот показатель превышает 65%, а иногда достигает 70-75%.

По словам Либановой, это не случайность, а результат долговременной политики. В Европе повышение занятости людей 55+ являлось частью системной стратегии: финансовые стимулы для бизнеса, программы переквалификации, гибкие форматы работы и изменение подходов работодателей к возрасту работников.

В Украине ключевым барьером остаются не только условия труда, но и стереотипы бизнеса. Даже в условиях дефицита кадров компании часто отсекают кандидатов постарше, сужая себе выбор.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, дефицит кадров остается одной из острейших проблем для украинских компаний: в 2025 году 74% бизнеса сообщили о нехватке работников. На этом фоне работодатели вынуждены повышать зарплату и инвестировать в развитие персонала, но проблема системно не исчезает.

На этом фоне, по словам Либановой, даже умеренная компенсация зарплаты может стать фактором, который изменит поведение работодателей и поможет активнее привлекать людей 55+ в экономику.

В то же врем в условиях военной экономики бюджетные ресурсы ограничены, поэтому такие программы скорее могут стать инструментом послевоенного восстановления.