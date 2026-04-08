Элла Либанова: 7–8 млн украинцев 55+ могут стать ответом на дефицит кадров

Украинский рынок труда потерял 17% рабочей силы после 2021 года, а дефицит кадров стал системным ограничением для бизнеса. В то же время в стране остается недоиспользованный ресурс — 7–8 млн человек в возрасте 55+ лет, большинство из которых вне активной занятости. Об этом в интервью Delo.ua рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, подчеркнув: именно эта группа может стать самым быстрым ответом на кадровый кризис — при изменении подходов бизнеса к найму и модернизации рабочих мест.

Украина уже ощущает дефицит рабочей силы. Насколько он масштабен?

— Украинский бизнес действительно работает в условиях кадрового дефицита, но с точными оценками ситуации все не так просто. Верифицированных данных пока немного, поэтому цифры разнятся.

По оценкам отдельных экспертов, недостаток персонала испытывают до 74% предприятий, а средний дефицит кадров может достигать около 15% штата. Однако, по нашему мнению, такая оценка завышена. С одной стороны, доля реальных вакансий, по оценкам Института демографии, составляет на рынке труда около 4–5%. С другой, согласно данным Госстата, только в строительстве около 60% предприятий считают, что нехватка рабочей силы мешает им развиваться, а, например, в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг этот показатель ниже — около 20%. Следовательно, проблема есть, и ее не может не быть, учитывая головокружительные и быстрые сдвиги в демографической сфере. Но объемы дефицита, и собственно содержание – в чем этот дефицит состоит – разные исследователи понимают по разному. Кстати, возможно, что несогласованность понимания дефицита рабочей силы, отсутствие инструментов его надежной оценки является не меньшей проблемой для политики, чем дефицит, ведь мы не всегда точно знаем, что с этим работы.

Что можно сказать точно, что как бы мы ни трактовали дефицит рабочей силы, он не пройдет полностью. Даже аккуратные оценки показывают: проблема системная, и она надолго. Ведь по нашим расчетам, Украина уже потеряла около 2–2,3 млн занятых, испытала сокращение рабочей силы на 15–17% по сравнению с 2021 годом, и эти процессы продолжаются.

Сколько человек осталось в Украине и какую роль здесь играют 55+?

— Точных данных о численности населения, к сожалению, сегодня тоже не существует, но, по оценкам на 2024 год, на подконтрольной территории проживало не более 31,5 млн человек. Кстати, сейчас наш Институт вместе с Госстатом, международными экспертами и другими вовлеченными специалистами вместе разрабатывают новую методологию оценки населения Украины, полагаем это поможет хотя бы оценить состояние демографических проблем уже в этом году.

Относительно структуры населения. Приблизительно 7-8 млн — это люди в возрасте 55-74 лет. Это уже не периферийная группа, а значительная часть населения.

В то же время уровень их занятости в Украине существенно ниже, чем в ЕС. Если в Украине среди людей 55-64 лет работает около 40-45%, а старше – ниже 10%, то в Евросоюзе этот показатель превышает 65%.

Это значит, что для Украины люди 55+ — один из самых неиспользованных ресурсов рынка труда. Однако я бы не хотела говорить о людях как о вещах. Демография только задает пределы – реальная трудовая активность пожилых людей – это их выбор. Для того чтобы они его сделали, еще нужно немало поработать.

Могут ли люди 55+ реально закрыть кадровые дыры бизнеса?

— Скорее да — но при определенных условиях. До полномасштабной войны люди в возрасте 50+ уже составляли около 27% занятого населения, а тот факт, что многие продолжают работать и после оформления пенсии, свидетельствует, что даже сейчас потенциал предложения этих категорий населения не полностью используется.

Но проблема не только в общем количестве людей и их готовности выйти на рынок труда. Другая сторона проблемы, без решения которой говорить об эффективном использовании потенциала старших работников не имеет смысла – это характер рабочих мест. Если работа построена на тяжелом физическом труде или устаревших процессах, если не будут проведены технические изменения на предприятиях и культурные реформы в головах работодателей и руководства – будет сложно привлекать к работе не только людей 55+, но и многих младших работников.

Вот почему все более важными становятся модернизация, автоматизация и новая организация труда. Они делают рабочие места более доступными, безопасными и эффективными для всех. Речь идет не об "особых условиях" для старших работников, а о более современном рынке труда. Часто необходимые изменения достаточно просты и не стоят чрезмерно, просто об этом никто не задумывается.

Вообще главным барьером для активизации трудового долголетия остаются стереотипы бизнеса касательно возраста. Даже в ситуации дефицита кадров компании часто сами сужают выбор, отсекая людей 50+. Самое слабое место этих предубеждений состоит в том, что работодатели часто заранее предполагают большую медлительность, негибкость или неспособность людей старшего возраста овладевать технологиями, но лишь скудная их доля это проверяла на практике в отношении конкретного лица. Масштабы этого сдерживающего фактора необычайны. Мы именно сейчас это исследуем в рамках проекта "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+", инициированного JTI Украина, и представим широкой общественности подробные результаты в ближайшие месяцы.

На фоне острого дефицита кадров подобная инерция сознания многих предпринимателей выглядит стратегической ошибкой. Можно ясно отметить, что в конкуренции за кадры в итоге выигрывает не тот, кто делает ставку только на молодость, а тот, кто умеет использовать знания и опыт, одновременно модернизируя процессы и давая работникам возможность быстро входить в новую технологическую среду.

Что может заставить бизнес реально нанимать людей 55+?

— Когда мы говорим о занятости людей старшего возраста, важно честно признать: одни разговоры о социальной ответственности не работают. Бизнес реагирует не на правильные слова, а на экономический смысл. В странах, которые смогли повысить занятость старших работников, использовали три ключевых инструмента.

Первый – финансовые стимулы. К примеру, в Финляндии государство может компенсировать до 70% расходов на зарплату таких работников в первые месяцы работы. В Германии действовали программы субсидий по найму и адаптации.

Второй – обучение и переквалификация. В Словении, например, работали мобильные учебные группы, обучавшие старших людей цифровым навыкам непосредственно в общинах.

Третий – партнерство государства и бизнеса, когда компании сами включаются в адаптацию и развитие работников.

Именно такое сочетание дает результат. Если в 2009 году уровень занятости людей 55-64 лет в ЕС составил около 43%, то сегодня он превышает 65%, а в отдельных странах – 70-75%.

Может ли государство компенсировать часть зарплаты для работников 55+?

— Подобный механизм уже существует: служба занятости компенсирует работодателям часть расходов на оплату труда при найме отдельных категорий безработных. То есть вопрос не в том, возможна ли такая поддержка, а в том, готово ли государство распространить существующую механику на работников 55+.

Это могла быть частичная компенсация зарплаты на первые месяцы работы или другое снижение затрат для работодателя. Даже умеренная компенсация на уровне 25–30% уже могла бы снизить барьер для найма и сделать старших работников более привлекательными для бизнеса.

В то же время в условиях военной экономики бюджетные ресурсы ограничены, поэтому более реалистично рассматривать такие программы как инструмент послевоенного восстановления.

Что для Украины быстрее — вернуть мигрантов или активизировать людей 55+?

— В короткой перспективе люди, которые уже находятся в Украине. Возвращение мигрантов – важный, но долгий и сложный процесс. Он зависит от безопасности, уровня доходов, жилья и возможностей для детей. Люди старших возрастов уже есть в стране. Они обладают опытом, знанием и часто готовностью оставаться экономически активными.

Международный опыт показывает, что скорее возвращаются не самые мобильные, а те, кто сохранил сильные связи со страной: жилье, семью, профессиональные контакты. Поэтому ставка только для возвращения мигрантов не даст быстрого результата. А люди 55+ – это ресурс, с которым можно работать уже сейчас.

Правда ли, что старшие работники менее производительны и "забирают" работу у молодежи?

— Это один из самых стойких стереотипов, сформировавшийся еще в индустриальную эпоху, когда производительность связывалась с физической выносливостью.

Сегодня во многих областях ценность имеет не только способность серпом собирать хлеб или вручную копать яму, но и опыт, знания, профессиональные навыки, понимание отрасли, умение принимать решения, ответственность и устойчивость. И здесь старшие работники очень часто не проигрывают, а наоборот — имеют сильные позиции.

Еще один миф – что занятость пожилых людей ограничивает возможности молодежи. На самом деле экономика не работает как игра с нулевой суммой. Когда больше людей вовлечено в труд, растет спрос, производство и количество рабочих мест. Это хорошо видно в странах Европы, где одновременно высока занятость и молодежи, и старших работников.

Или (когда) придется Украине повышать пенсионный возраст?

— Это очень чувствительная тема, которая быстро становится политически токсичной, если сводить ее только к цифре — 60 или 65 лет. В большинстве стран ЕС пенсионный возраст уже составляет 65–67 лет, а в Дании к 2040 году планируется повысить его до 70.

Но ключевое не в этом. В Европе повышение пенсионного возраста сопровождалось политикой активного старения: обучением, поддержкой занятости, гибкими форматами работы.

Для Украины это важно. Страна уже претерпевает демографические изменения: если в 1991 году население составляло около 52 млн, то сегодня около 32 млн. Средний возраст превышает 41 год.

Пенсионная система работает по солидарному принципу, и с уменьшением количества плательщиков она неизбежно оказывается под давлением. Поэтому вопрос не в том, повышать ли пенсионный возраст, а в том, сможет ли страна создать условия, при которых люди реально смогут работать дольше.

Украине придется работать дольше или работать иначе?

— На самом деле, рынок труда уже стоит не перед выбором "или-или". Искусственный интеллект и цифровые технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, повышать производительность и изменять сам характер труда – она становится менее физической и более гибкой.

Это значит, что люди могут дольше оставаться экономически активными, а бизнес более эффективно использовать имеющийся ресурс. В ближайшие 5–10 лет для Украины самым реалистичным является комбинированный сценарий. Стране придется не только работать дольше, но и работать умнее.