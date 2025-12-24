Запланована подія 2

Украина на седьмом месте в мировом рейтинге по "оттоку мозгов": умные специалисты массово покидают страну

миграция
Украина среди лидеров по уровню "оттока мозгов" / Depositphotos

Украина вошла в десятку стран с высоким уровнем потери человеческого и интеллектуального потенциала. По итогам 2024 года наше государство заняло 7 место в глобальном рейтинге, который оценивает масштабы перемещения людей и "утечки мозгов".

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные рейтинга The Global Economy.

Рейтинг рассчитывается на основе количественного показателя выехавших высококвалифицированных граждан из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем.

Место Украины

Украина в рейтинге заняла 7-е место.

Фото 2 — Украина на седьмом месте в мировом рейтинге по "оттоку мозгов": умные специалисты массово покидают страну
Рейтинг The Global Economy

В 2024 году индекс оттока людей для Украины составил 8,4 балла из 10. Антирекорд был зафиксирован в 2023 году (8,9 балла). За весь период наблюдений с 2007 года среднее значение для Украины составляет 6,26 балла, что стабильно фиксирует страну в зоне повышенного риска.

Ближе всего к стабильному для мировой экономики уровню Украина была в 2018 году, когда индекс снизился до 4,9 балла.

Хуже, чем в Украине, ситуация с этим показателем только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.

Лучшая ситуация у Австралии (175 место), Норвегии, Швеции и Канаде.

Фото 3 — Украина на седьмом месте в мировом рейтинге по "оттоку мозгов": умные специалисты массово покидают страну
Рейтинг The Global Economy

Высокое место в этом рейтинге является тревожным сигналом для Украины, ведь потеря интеллектуального капитала имеет долгосрочный эффект, который трудно компенсировать даже при значительных финансовых инвестициях в будущем.

Заметим, в 2024 году в Европейском Союзе выдано 3,5 миллиона первых вида на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Наибольшее количество разрешений получили граждане Украины – 295 600 человек.

Автор:
Светлана Манько